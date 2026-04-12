Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 апреля? Что происходит у Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Липовки, Молодецкого, Миньковки, Новоалександровки, Озерного, Павловки, Федоровки Второй, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ продолжают вклиниваться в оборону ВСУ в районе Чаривного, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижевки.

«На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои за территорию шахты „Водянская“ № 2 и западнее Родинского. На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись севернее Степановки и заняли новые позиции в южной части Долгой Балки. В районе Часова Яра идут тяжелые бои. На Краснолиманском направлении войска РФ взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом. Бои сместились к восточной части города. На Северском направлении ВС РФ постепенно увеличивают плацдарм в районе Федоровки Второй», — говорится в пубилкации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный ветер»

На Липцевском направлении ВСУ никаких активный действий не принимают, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На Харьковском направлении. Из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление ВСУ перебросили подкрепление. На Волчанском направлении противник продолжает свозить мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста на принудительные работы по оборудованию позиций и противодроных сеток. В качестве рабочей силы командование ВСУ также использует работников системы ЖКХ Харькова, что привело к оттоку харьковских „коммунальщиков“ в западные и центральные районы Украины. Из села Цуповка (Харьковская область) ВСУ пытались перебросить боевую группу в направлении госграницы. Экипаж американской бронемашины „Хамви“ рассчитывал, что передвижение в темное время суток на большой скорости позволит ему остаться незамеченным для нашей разведки. Однако о перемещении знали заблаговременно, разведывательные БПЛА своевременно зафиксировали выдвижение бронемашины, а дроноводы нанесли прицельное огневое поражение, уничтожив ББМ „Хамви“», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении идут бои возле населенного пункта Волчанские Хутора, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Также бои идут в районе Верхней Писаревки. ВСУ не оставляют попыток перехватить инициативу. На Липцевском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая была пресечена и уничтожена. На Красноармейском направлении ВС РФ, продвинувшись к шахте западнее города, ведут бои. ВС РФ в течение суток поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. На Краснолиманском участке наши войска взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом. Бои сместились к восточной части города широким фронтом», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

