12 апреля 2026 в 11:50

Липцы, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 апреля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 апреля? Что происходит у Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Липовки, Молодецкого, Миньковки, Новоалександровки, Озерного, Павловки, Федоровки Второй, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ продолжают вклиниваться в оборону ВСУ в районе Чаривного, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижевки.

«На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои за территорию шахты „Водянская“ № 2 и западнее Родинского. На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись севернее Степановки и заняли новые позиции в южной части Долгой Балки. В районе Часова Яра идут тяжелые бои. На Краснолиманском направлении войска РФ взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом. Бои сместились к восточной части города. На Северском направлении ВС РФ постепенно увеличивают плацдарм в районе Федоровки Второй», — говорится в пубилкации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Липцевском направлении ВСУ никаких активный действий не принимают, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На Харьковском направлении. Из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление ВСУ перебросили подкрепление. На Волчанском направлении противник продолжает свозить мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста на принудительные работы по оборудованию позиций и противодроных сеток. В качестве рабочей силы командование ВСУ также использует работников системы ЖКХ Харькова, что привело к оттоку харьковских „коммунальщиков“ в западные и центральные районы Украины. Из села Цуповка (Харьковская область) ВСУ пытались перебросить боевую группу в направлении госграницы. Экипаж американской бронемашины „Хамви“ рассчитывал, что передвижение в темное время суток на большой скорости позволит ему остаться незамеченным для нашей разведки. Однако о перемещении знали заблаговременно, разведывательные БПЛА своевременно зафиксировали выдвижение бронемашины, а дроноводы нанесли прицельное огневое поражение, уничтожив ББМ „Хамви“», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении идут бои возле населенного пункта Волчанские Хутора, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Также бои идут в районе Верхней Писаревки. ВСУ не оставляют попыток перехватить инициативу. На Липцевском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая была пресечена и уничтожена. На Красноармейском направлении ВС РФ, продвинувшись к шахте западнее города, ведут бои. ВС РФ в течение суток поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. На Краснолиманском участке наши войска взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом. Бои сместились к восточной части города широким фронтом», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 апреля: где сбои в России

Дикая жара до +30 и мощные ураганы? Погода в Москве в мае: чего там ждать

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Спасенным из зоны СВО украинцам выплатили по 10 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

