13 апреля 2026 в 10:45

Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 13 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 13 апреля

Российские военные в ночь на 13 апреля нанесли удары по объектам ВСУ, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«ВС РФ после завершения перемирия нанесли удары по объектам в восьми областях Украины. В Сумах удар нанесен по подразделению с техникой, в Шостке поражен склад. В Днепропетровской области атакован полевой штаб ВСУ. Над Днепропетровском поднимается столб дыма: вероятно, вновь поражена нефтебаза ООО „Всесвит-Ойл“. БПЛА поразили цели в Кировограде (Кропивницком). Поражена цель в Славутиче Киевской области. Прогремели взрывы в Черниговской, Харьковской областях», — отметил он.

В атаках на объекты ВСУ были задействованы беспилотники «Герань» и «Молния», пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«„Герани“ наносят удары по целям в Черниговской и Днепропетровской областях, дрон „Молния“ уничтожил объект ВСУ в Сумах, в Чугуеве Харьковской области наносятся удары по инфраструктуре противника. БПЛА ВС РФ поразили объекты ВСУ в Кировограде», — заявили военкоры.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на 13 апреля зафиксировано семь эпизодов атак: в Кировоградской области нанесен удар по логистическому узлу, в Днепропетровской области — по полевому штабу ВСУ, в Сумской области — по подразделению с техникой и скоплению личного состава, складам и логистическим узлам.

«Прогноз: в ближайшие дни начнется возврат к массированным ударам, но уже по уточненным целям, увеличится доля ударов по штабам и узлам управления, приграничье продолжат „просаживать“ для срыва логистики, возможен резкий всплеск по одному направлению как точка прорыва», — сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
М. Баранова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

