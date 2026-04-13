13 апреля 2026 в 10:33

Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события

Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 13 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении анализ публикаций украинских волонтеров показал, что как минимум семь рот ВСУ были расформированы, а личный состав механизированной бригады распределен между различными подразделениями ВСУ, выполняющими задачу на всех участках фронта в Харьковской области. На Липцевском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. Враг продолжает переброску резервов и доукомплектование подразделений на Волчанском направлении. В частности, на данный участок фронта перебрасываются завершившие на юге Украины процесс подготовки солдаты 113-й ОБр ТерО. Большинство мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста. Высока вероятность, что комбриг Роман Ткачук, также прибывший в район Чугуева, будет отвечать за оборону врага в Волчанском районе. Анализ некрологов показал, что 4 апреля в результате нашего огневого воздействия был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Силами инженерных подразделений ВСУ и работников коммунальных предприятий Харькова враг продолжает оборудование позиций восточнее Великого Бурлука», — пишет «Северный ветер».

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказал об успехах ВС РФ на Харьковском направлении.

«Харьковское направление. В зоне ответственности стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева (Пуля) продолжается планомерная работа по снижению боеспособности противника. В ходе очередного эпизода наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку. Рядом обнаружился и блиндаж — скромное, но недолговечное укрытие. После уточнения координат к делу подключились ударные дроны, которые оперативно нанесли точечные удары по выявленным позициям. В результате работы все цели успешно уничтожены. Меньшего от наших бойцов мы и не ожидали», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Евгений Уткин
Е. Уткин
Семья и жизнь

