Ожесточенный ночной штурм, «прятки» с БПЛА: новости СВО к утру 13 апреля

Российским штурмовикам под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина удалось занять ключевые позиции ВСУ в зоне спецоперации, операторы БПЛА ликвидировали в лесном массиве на Харьковском направлении небольшую группу украинских бойцов. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ за неделю

За последнюю неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России, следует из данных отчетов Минобороны РФ. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Самыми интенсивными днями стали 6 и 9 апреля — тогда было сбито 693 и 339 аппаратов соответственно. Для сравнения: неделей ранее, в период с 30 марта по 5 апреля, российская ПВО нейтрализовала не менее 1904 беспилотников.

Бойцы ВС РФ заняли важный рубеж после ожесточенного боя

Российские военные в зоне спецоперации заняли важные позиции, вытеснив украинских бойцов, передает пресс-служба Минобороны РФ. Операция сопровождалась уничтожением огневых точек и живой силы противника.

В ведомстве рассказали о действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина, которое выполняло боевую задачу на одном из направлений. Военнослужащим было поручено выбить противника с ключевых позиций, для чего они выдвинулись к линии соприкосновения. Командир организовал разведку местности, благодаря чему удалось выявить скрытые подходы к укреплениям противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мощные взрывы на фоне тревоги прогремели на Украине

В украинском городе Кировограде (Кропивницкий) в ночь на 13 апреля прогремели взрывы. Инцидент произошел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучал в части Кировоградской области. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Официальных комментариев украинских властей также не обнародовали.

Срок пасхального перемирия истек

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось. Режим прекращения огня действовал с 16:00 субботы 11 апреля до ночи на понедельник.

Москва, как сообщал Кремль, ожидала, что Киев последует ее примеру и будет соблюдать режим тишины, но этого не произошло. Российским войскам было поручено быть готовыми пресекать провокации. По данным Минобороны, за время перемирия украинские военные 1971 раз нарушили режим.

Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом

Российские операторы БПЛА ликвидировали в лесном массиве на Харьковском направлении небольшую группу Вооруженных сил Украины, которая пряталась в густой растительности, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Рядом с позициями находился блиндаж — укрытие, которое оказалось недолговечным.

В результате точечной работы российских бойцов все выявленные цели были успешно уничтожены. На этом направлении действуют военнослужащие стрелкового батальона имени шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева с позывным Пуля.

Рамзан Кадыров Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости

Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы

Члены партии «Слуга народа» после череды политических неудач все чаще пополняют штат территориальных центров комплектования, сообщили в российских силовых структурах. Речь идет об активистах пропрезидентской политсилы, которые не сумели преодолеть избирательный барьер и пробиться в региональные законодательные собрания.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

