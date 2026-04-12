12 апреля 2026 в 21:18

Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы

ТАСС: активисты партии «Слуга народа» идут служить в ТЦК после неудач в политике

Члены партии «Слуга народа» после череды политических неудач все чаще пополняют штат территориальных центров комплектования, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет об активистах пропрезидентской политсилы, которые не сумели преодолеть избирательный барьер и пробиться в региональные законодательные собрания.

«Людоловами» в последнее время все чаще становятся активисты партии «Слуга народа», не прошедшие в региональные законодательные органы власти. В частности, некий Павел Приходько сегодня «ловит» своих избирателей в родном Кривом Роге, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники ТЦК устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье. Как отметили в российских силовых структурах, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские спецслужбы не допустят проведения акций протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования, поскольку любые попытки организовать массовое недовольство будут быстро пресечены.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
