13 апреля 2026 в 09:00

«В один конец»: Алаудинов о «смешном» обеспечении бойцов ВСУ перед боями

Алаудинов: командиры ВСУ отправляют мобилизованных на передовую без подготовки

Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Командиры ВСУ отправляют мобилизованных на передовую в Сумской области без подготовки, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, таких бойцов фактически направляют «в один конец».

Конечно, смешно, что их отправляют на передовую с «полторашкой» воды и одним сухпайком на двоих, еще автомат и четыре магазина. Вот их обеспечение, — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» также подчеркнул, что за спинами таких бойцов действуют заградительные отряды, которые не дают отступить или сдаться. По его оценке, подобная практика свидетельствует о тяжелой ситуации внутри украинских подразделений.

Те, кто приходит на передовую, — уже не жильцы, — заключил Алаудинов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в зоне спецоперации заняли важные позиции, вытеснив украинских бойцов. Операция сопровождалась уничтожением огневых точек и живой силы противника. Атака началась в темное время суток, что позволило повысить ее эффективность.

