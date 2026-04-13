США открыли «сезон охоты» на покупателей иранской нефти Минюст США: Вашингтон будет преследовать всех покупателей иранской нефти

Американское Министерство юстиции намерено привлекать к судебной ответственности любые стороны, участвующие в сделках с подсанкционной иранской нефтью, заявил исполняющий обязанности главы ведомства и генерального прокурора США Тодд Бланш на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что Минюст будет действовать решительно в отношении любого лица или организации, которые занимаются такими операциями.

Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями, — написал Бланш.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.

До этого КСИР ответил на угрозу президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотников.