Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:37

США открыли «сезон охоты» на покупателей иранской нефти

Минюст США: Вашингтон будет преследовать всех покупателей иранской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американское Министерство юстиции намерено привлекать к судебной ответственности любые стороны, участвующие в сделках с подсанкционной иранской нефтью, заявил исполняющий обязанности главы ведомства и генерального прокурора США Тодд Бланш на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что Минюст будет действовать решительно в отношении любого лица или организации, которые занимаются такими операциями.

Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями, — написал Бланш.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.

До этого КСИР ответил на угрозу президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.