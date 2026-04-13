Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:16

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале вынесли приговор

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински назначили 24 года колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 24 года колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти, из них девять лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение Кировского райсуда Екатеринбурга. Его сына Мутвалы приговорили к восьми годам колонии общего режима.

В начале июля 2025 года у торгового центра «Баку Плаза» сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию Шыхлински. Он находился в автомобиле вместе со своим сыном, который был за рулем. Когда спецподразделение начало извлекать мужчину из машины, водитель резко дал задний ход. В результате один из сотрудников ФСБ потерял равновесие и упал.

Мутвалы Шыхлински утверждал, что наезд на силовика произошел случайно. Он пояснил, что был напуган действиями сотрудников спецназа, которые разбивали стекла автомобиля и держали оружие наготове. Обвиняемый выразил сожаление по поводу случившегося, но свою вину не признал.

Ранее СМИ писали о задержании Шыхлински. Позднее экс-глава диаспоры был доставлен в Екатеринбург для допроса.

Регионы
Урал
Азербайджан
диаспоры
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.