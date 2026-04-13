Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале вынесли приговор

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 24 года колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти, из них девять лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение Кировского райсуда Екатеринбурга. Его сына Мутвалы приговорили к восьми годам колонии общего режима.

В начале июля 2025 года у торгового центра «Баку Плаза» сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию Шыхлински. Он находился в автомобиле вместе со своим сыном, который был за рулем. Когда спецподразделение начало извлекать мужчину из машины, водитель резко дал задний ход. В результате один из сотрудников ФСБ потерял равновесие и упал.

Мутвалы Шыхлински утверждал, что наезд на силовика произошел случайно. Он пояснил, что был напуган действиями сотрудников спецназа, которые разбивали стекла автомобиля и держали оружие наготове. Обвиняемый выразил сожаление по поводу случившегося, но свою вину не признал.

Ранее СМИ писали о задержании Шыхлински. Позднее экс-глава диаспоры был доставлен в Екатеринбург для допроса.