В России начнут принимать заявки на новую семейную выплату Соцфонд РФ начнет принимать заявки на новую семейную выплату с 1 июня

Соцфонд РФ начнет принимать заявки на новую семейную выплату с 1 июня, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. При этом важным условием является то, что родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.

Право на получение выплаты будет зависеть от уровня дохода семьи. Среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе, а имущественное положение должно соответствовать утвержденным критериям.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.

Также сообщалось, что в Дагестане выплаты получили пострадавшие от наводнений. Речь пока идет о 500 человек. В Мамедкале материальная помощь была перечислена 157 из 368 пострадавших. В Махачкале подготовлено 1037 заключений, а выплаты получили 190 человек.