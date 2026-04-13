Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:35

В России начнут принимать заявки на новую семейную выплату

Соцфонд РФ начнет принимать заявки на новую семейную выплату с 1 июня

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соцфонд РФ начнет принимать заявки на новую семейную выплату с 1 июня, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. При этом важным условием является то, что родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.

Право на получение выплаты будет зависеть от уровня дохода семьи. Среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе, а имущественное положение должно соответствовать утвержденным критериям.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.

Также сообщалось, что в Дагестане выплаты получили пострадавшие от наводнений. Речь пока идет о 500 человек. В Мамедкале материальная помощь была перечислена 157 из 368 пострадавших. В Махачкале подготовлено 1037 заключений, а выплаты получили 190 человек.

Общество
Россия
выплаты
меры поддержки
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.