Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты

В Дагестане 500 пострадавших от наводнений получили выплаты, передает администрация главы и правительства республики. В Мамедкале деньги предоставили 157 из 368 человек. По Махачкале составлено 1037 заключений, произведены выплаты 190 пострадавшим. В Хасавюртовском районе средства доведены до 139 человек.

Около 500 пострадавших в Махачкале, Дербентском и Хасавюртовском районах уже получили первые выплаты, — сказано в сообщении.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Также в пресс-службе МЧС России передавали, что менее 1100 жилых домов остаются подтопленными в восьми населенных пунктах Дагестана после аномальных ливней. В частности, глава ведомства Александр Куренков вместе с членами правительственной комиссии совершил облет пострадавших территорий на вертолете Ми-8.