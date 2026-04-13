Кожа африканской студентки стала светлее после корейского крема

Обучающаяся в России африканская студентка-медик Кетура рассказала в Tik-Tok, что ее кожа посветлела после использования корейского солнцезащитного крема. Уроженка Замбии пошутила, что у нее и корейцев разные стандарты красоты, однако крем от ожогов необходимо использовать всем для поддержания здоровья.

Хорошо, что умею над собой смеяться, — сказала студентка.

Ранее врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова рассказала, что правильный солнцезащитный крем должен содержать комбинированные фильтры. Она посоветовала также тщательно наносить продукт.

Между тем косметолог Ирина Быстрова подчеркнула, что нанесенные во время полета на самолете патчи вместо ожидаемого увлажнения забирают влагу из кожи и сушат ее, что может привести к чувству стянутости и дискомфорту. По ее словам, привычный бьюти-ритуал во время авиапутешествия способен дать обратный эффект из-за особенностей микроклимата на борту.

Также косметолог Людмила Елисавецкая предупредила, что попытки самостоятельно избавиться от черных точек и прыщей в домашних условиях могут обернуться серьезными последствиями, включая воспаление, гнойники и отеки. По словам специалиста, грубое механическое воздействие травмирует сальные протоки и загоняет инфекцию глубоко под кожу.