Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 02:00

Откуда берется второй подбородок, и что с этим делать: советы косметолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются многие: его появление может быть связано с генетикой, возрастом, лишним весом или даже привычкой сутулиться. NEWS.ru пообщался с врачом-косметологом и пластическим хирургом Зухрой Балакеримовой, которая рассказала о различных способах, помогающих вернуть лицу четкий контур: от простых упражнений до профессиональных процедур.

Почему появляется второй подбородок

Второй подбородок появляется из-за изменений в слоях тканей: коже, жировой клетчатке, мышцах и связочном аппарате. Это не отдельная структура, а результат изменений, и проблема может возникнуть из-за разных факторов.

Некоторые причины появления второго подбородка:

  • Возрастные изменения. После 25–30 лет естественная выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты начинает замедляться. Кожа теряет упругость, а связки, удерживающие мягкие ткани, ослабевают, и под действием гравитации ткани провисают.
  • Наследственность. Особенности строения черепа, анатомии шеи, состояния мышц и связок, тип старения, естественный тонус кожи и склонность к накоплению жира в определенных зонах передаются по наследству.
  • Гормональные изменения. Беременность, менопауза, заболевания щитовидной железы и другие гормональные сбои могут влиять на состояние кожи и жировые отложения.
  • Избыточный вес и резкие колебания веса. Область подбородка склонна к накоплению жира, и жировые отложения постепенно откладываются в подчелюстной зоне. При резком похудении кожа, растянутая ранее, не успевает подтянуться, образуя дряблую складку.
  • Нарушение осанки и привычка сутулиться. Постоянный наклон головы вниз при работе за компьютером, чтении с телефона или при ходьбе приводит к ослаблению мышц шеи и подбородка, а также к деформации коллагеновых волокон, которые должны удерживать ткани.
  • Особенности строения челюсти и прикус. Недоразвитая нижняя челюсть или неправильный прикус, например глубокий, могут способствовать формированию выраженной складки под подбородком даже при отсутствии лишнего веса.
  • Отеки. Патологический застой жидкости в тканях меняет контуры лица. Задержка жидкости в организме, вызванная проблемами с почками, сердечно-сосудистой системой или неправильным питанием, увеличивает объем тканей в области подбородка.\

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избавиться: домашние методы

Бороться с двойным подбородком лучше комплексно: сочетание разных методов дает устойчивый и естественный результат. Начать стоит с простых и доступных мер. Упражнения для шеи и подбородка укрепляют мышцы, поддерживающие овал лица. Регулярная гимнастика по 10–15 минут в день — наклоны, вытягивание подбородка, работа с сопротивлением руки — постепенно повышает тонус и делает контур четче. Эффект усиливается, если параллельно следить за осанкой: привычка держать спину прямо и не опускать голову заметно уменьшает выраженность второго подбородка.

Процедуры

Не менее важен массаж и лимфодренаж. Профессиональный курс из нескольких сеансов в сочетании с легким самомассажем дома помогает убрать отеки и припухлость, улучшает микроциркуляцию и делает линию подбородка аккуратнее. Для усиления эффекта можно использовать роликовые массажеры или холодные обертывания.

Из салонных процедур популярны инъекционные липолитики и аппаратные методы (ультразвук, радиочастотный лифтинг, криолиполиз). Они точечно воздействуют на жировые отложения и стимулируют выработку коллагена, но чаще требуют курса сеансов и дают постепенный эффект.

Рацион

Контроль веса и питания тоже играет роль. Снижение общего процента жира в организме часто уменьшает объем в области подбородка. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, овощей и полезных жиров, умеренное потребление соли и простых углеводов, поддержание водного баланса — все это способствует улучшению контуров лица.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рекомендуется включать в рацион 1,2–1,6 грамма белка на 1 кг веса. Это поможет сохранить мышечную массу при похудении и поддержать тонус мышц шеи. Источниками белка могут быть нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые. Что касается водного баланса, рекомендуется пить 1,5–2 литра воды в день, но объем может варьироваться в зависимости от активности и климата.

Важно не забывать, что коллаген поддерживает упругость кожи. Его выработке способствуют продукты, содержащие полезные жиры: жирная рыба, орехи, семечки, авокадо. Также полезны продукты с витамином C и другими антиоксидантами.

Липосакция

Это один из самых действенных методов. При большом избытке кожи или выраженном гравитационном птозе обычно показана хирургическая липосакция. Однако это именно операция, поэтому она имеет ряд ограничений.

Также популярна лазерная липосакция. Процедура проводится под местной анестезией, практически безболезненна и не требует долгой реабилитации. Ее главное преимущество — возможность не просто уменьшить объем жира, но и аккуратно смоделировать контур, а также снизить провисание кожи. Это особенно ценно при сочетании избыточного жира и потери упругости тканей.

При необходимости липосакцию можно дополнить другими процедурами — подтяжкой кожи или инъекциями для еще более гармоничного эффекта.

Читайте также:

Косметолог дала советы по уходу за кожей весной

Эндокринолог опровергла популярный миф о похудении

Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы

Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса

Общество
женское здоровье
косметология
липосакция
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Откуда берется второй подбородок, и что с этим делать: советы косметолога
Гальцеву — 65. Личная жизнь, внебрачный сын, слова об СВО: как живет артист
«Большие проблемы»: Трамп вновь бросил угрозу Китаю
Сложные переговоры между США и Ираном завершились
«Дрожат и паникуют»: европейских чиновников уличили в новой фобии
«Зачем вторая?»: Симоньян рассказала, почему ей удалили обе груди
Составлен список лучших фильмов для просмотра в День космонавтики
Кадры с пасхальной службы в храме Христа Спасителя появились в Сети
Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии
«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху
Путин приехал на ночное пасхальное богослужение
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики
Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом
США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.