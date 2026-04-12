Откуда берется второй подбородок, и что с этим делать: советы косметолога

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются многие: его появление может быть связано с генетикой, возрастом, лишним весом или даже привычкой сутулиться. NEWS.ru пообщался с врачом-косметологом и пластическим хирургом Зухрой Балакеримовой, которая рассказала о различных способах, помогающих вернуть лицу четкий контур: от простых упражнений до профессиональных процедур.

Почему появляется второй подбородок

Второй подбородок появляется из-за изменений в слоях тканей: коже, жировой клетчатке, мышцах и связочном аппарате. Это не отдельная структура, а результат изменений, и проблема может возникнуть из-за разных факторов.

Некоторые причины появления второго подбородка:

Возрастные изменения . После 25–30 лет естественная выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты начинает замедляться. Кожа теряет упругость, а связки, удерживающие мягкие ткани, ослабевают, и под действием гравитации ткани провисают.

. После 25–30 лет естественная выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты начинает замедляться. Кожа теряет упругость, а связки, удерживающие мягкие ткани, ослабевают, и под действием гравитации ткани провисают. Наследственность . Особенности строения черепа, анатомии шеи, состояния мышц и связок, тип старения, естественный тонус кожи и склонность к накоплению жира в определенных зонах передаются по наследству.

. Особенности строения черепа, анатомии шеи, состояния мышц и связок, тип старения, естественный тонус кожи и склонность к накоплению жира в определенных зонах передаются по наследству. Гормональные изменения . Беременность, менопауза, заболевания щитовидной железы и другие гормональные сбои могут влиять на состояние кожи и жировые отложения.

. Беременность, менопауза, заболевания щитовидной железы и другие гормональные сбои могут влиять на состояние кожи и жировые отложения. Избыточный вес и резкие колебания веса . Область подбородка склонна к накоплению жира, и жировые отложения постепенно откладываются в подчелюстной зоне. При резком похудении кожа, растянутая ранее, не успевает подтянуться, образуя дряблую складку.

. Область подбородка склонна к накоплению жира, и жировые отложения постепенно откладываются в подчелюстной зоне. При резком похудении кожа, растянутая ранее, не успевает подтянуться, образуя дряблую складку. Нарушение осанки и привычка сутулиться . Постоянный наклон головы вниз при работе за компьютером, чтении с телефона или при ходьбе приводит к ослаблению мышц шеи и подбородка, а также к деформации коллагеновых волокон, которые должны удерживать ткани.

. Постоянный наклон головы вниз при работе за компьютером, чтении с телефона или при ходьбе приводит к ослаблению мышц шеи и подбородка, а также к деформации коллагеновых волокон, которые должны удерживать ткани. Особенности строения челюсти и прикус . Недоразвитая нижняя челюсть или неправильный прикус, например глубокий, могут способствовать формированию выраженной складки под подбородком даже при отсутствии лишнего веса.

. Недоразвитая нижняя челюсть или неправильный прикус, например глубокий, могут способствовать формированию выраженной складки под подбородком даже при отсутствии лишнего веса. Отеки. Патологический застой жидкости в тканях меняет контуры лица. Задержка жидкости в организме, вызванная проблемами с почками, сердечно-сосудистой системой или неправильным питанием, увеличивает объем тканей в области подбородка.\

Как избавиться: домашние методы

Бороться с двойным подбородком лучше комплексно: сочетание разных методов дает устойчивый и естественный результат. Начать стоит с простых и доступных мер. Упражнения для шеи и подбородка укрепляют мышцы, поддерживающие овал лица. Регулярная гимнастика по 10–15 минут в день — наклоны, вытягивание подбородка, работа с сопротивлением руки — постепенно повышает тонус и делает контур четче. Эффект усиливается, если параллельно следить за осанкой: привычка держать спину прямо и не опускать голову заметно уменьшает выраженность второго подбородка.

Процедуры

Не менее важен массаж и лимфодренаж. Профессиональный курс из нескольких сеансов в сочетании с легким самомассажем дома помогает убрать отеки и припухлость, улучшает микроциркуляцию и делает линию подбородка аккуратнее. Для усиления эффекта можно использовать роликовые массажеры или холодные обертывания.

Из салонных процедур популярны инъекционные липолитики и аппаратные методы (ультразвук, радиочастотный лифтинг, криолиполиз). Они точечно воздействуют на жировые отложения и стимулируют выработку коллагена, но чаще требуют курса сеансов и дают постепенный эффект.

Рацион

Контроль веса и питания тоже играет роль. Снижение общего процента жира в организме часто уменьшает объем в области подбородка. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, овощей и полезных жиров, умеренное потребление соли и простых углеводов, поддержание водного баланса — все это способствует улучшению контуров лица.

Рекомендуется включать в рацион 1,2–1,6 грамма белка на 1 кг веса. Это поможет сохранить мышечную массу при похудении и поддержать тонус мышц шеи. Источниками белка могут быть нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые. Что касается водного баланса, рекомендуется пить 1,5–2 литра воды в день, но объем может варьироваться в зависимости от активности и климата.

Важно не забывать, что коллаген поддерживает упругость кожи. Его выработке способствуют продукты, содержащие полезные жиры: жирная рыба, орехи, семечки, авокадо. Также полезны продукты с витамином C и другими антиоксидантами.

Липосакция

Это один из самых действенных методов. При большом избытке кожи или выраженном гравитационном птозе обычно показана хирургическая липосакция. Однако это именно операция, поэтому она имеет ряд ограничений.

Также популярна лазерная липосакция. Процедура проводится под местной анестезией, практически безболезненна и не требует долгой реабилитации. Ее главное преимущество — возможность не просто уменьшить объем жира, но и аккуратно смоделировать контур, а также снизить провисание кожи. Это особенно ценно при сочетании избыточного жира и потери упругости тканей.

При необходимости липосакцию можно дополнить другими процедурами — подтяжкой кожи или инъекциями для еще более гармоничного эффекта.

Читайте также:

Косметолог дала советы по уходу за кожей весной

Эндокринолог опровергла популярный миф о похудении

Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы

Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса