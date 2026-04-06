06 апреля 2026 в 10:40

Косметолог дала советы по уходу за кожей весной

Косметолог Вустовская: ухаживать за кожей весной нужно с помощью витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для ухода за кожей весной необходимо добавить в рацион витамины D, A, E и С, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог Диана Вустовская. Она объяснила, что их дефицит может привести к шелушению.

Косметолог подчеркнула, что такие витамины можно получить, добавив в рацион рыбу или морепродукты, молочку, орехи и ягоды. По ее словам, витамины в виде растворов также можно добавлять в кремы.

Вустовская отметила, что весной необходимо использовать продукты с SPF. По ее словам, самостоятельно изготовить такой уход не получится, поэтому косметолог посоветовала отдать предпочтение уже готовым качественным и проверенным средствам.

Ранее врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова рассказала, что правильный солнцезащитный крем должен содержать комбинированные фильтры. Она посоветовала также тщательно наносить продукт.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

