Косметолог дала советы по уходу за кожей весной Косметолог Вустовская: ухаживать за кожей весной нужно с помощью витаминов

Для ухода за кожей весной необходимо добавить в рацион витамины D, A, E и С, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог Диана Вустовская. Она объяснила, что их дефицит может привести к шелушению.

Косметолог подчеркнула, что такие витамины можно получить, добавив в рацион рыбу или морепродукты, молочку, орехи и ягоды. По ее словам, витамины в виде растворов также можно добавлять в кремы.

Вустовская отметила, что весной необходимо использовать продукты с SPF. По ее словам, самостоятельно изготовить такой уход не получится, поэтому косметолог посоветовала отдать предпочтение уже готовым качественным и проверенным средствам.

Ранее врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова рассказала, что правильный солнцезащитный крем должен содержать комбинированные фильтры. Она посоветовала также тщательно наносить продукт.