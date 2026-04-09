09 апреля 2026 в 05:45

Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса

Врач Мизинова: для контроля веса необходимо ложиться спать не позднее 23:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Избежать набора веса и обеспечить нормальное функционирование организма можно, если ложиться спать в промежутке с 22:00 до 23:00, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, этот совет является непререкаемым для тех, кто хочет быть здоровым и не увидеть на весах лишние килограммы.

Наш организм подчиняется циркадным ритмам. Как только солнечный свет попадает на сетчатку, начинают выделяться гормоны. В этом принимает участие гипофиз. Если человек спит мало или ложится поздно, он просто не успевает к этому моменту выработать необходимое количество гормонов. Поэтому он недополучает энергию и нарушает свой метаболизм. Это приводит к неправильному перевариванию и функционированию биохимических процессов. Поэтому совет ложиться спать в промежутке с 10 до 11 вечера является непререкаемым, если мы хотим быть биохакерами, нормально функционировать, быть здоровыми и не набирать лишний вес, — сказала Мизинова.

Ранее диетолог Наталья Ковалева заявила, что ананас не способен напрямую влиять на похудение. По ее словам, в нем содержится бромелайн, который способен расщеплять белки, а не жиры.

Здоровье
врачи
советы
похудение
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

