Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса

Избежать набора веса и обеспечить нормальное функционирование организма можно, если ложиться спать в промежутке с 22:00 до 23:00, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, этот совет является непререкаемым для тех, кто хочет быть здоровым и не увидеть на весах лишние килограммы.

Наш организм подчиняется циркадным ритмам. Как только солнечный свет попадает на сетчатку, начинают выделяться гормоны. В этом принимает участие гипофиз. Если человек спит мало или ложится поздно, он просто не успевает к этому моменту выработать необходимое количество гормонов. Поэтому он недополучает энергию и нарушает свой метаболизм. Это приводит к неправильному перевариванию и функционированию биохимических процессов. Поэтому совет ложиться спать в промежутке с 10 до 11 вечера является непререкаемым, если мы хотим быть биохакерами, нормально функционировать, быть здоровыми и не набирать лишний вес, — сказала Мизинова.

