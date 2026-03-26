26 марта 2026 в 14:54

Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение

Врач Ковалева: ананас не влияет напрямую на расщепление жиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ананас не способен напрямую влиять на расщепление жиров, рассказала «Здоровью Mail» врач-эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева. Она объяснила, что ананас содержит бромелайн — он способен расщеплять белки.

Врач рассказала, что ананас содержит клетчатку и воду — это способствует чувству сытости. Также он сам по себе содержит мало калорий, однако не помогает организму сжигать уже накопленный жир.

Ковалева подчеркнула, что для похудения важно соблюдать диету, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни. По ее словам, ананас может быть хорошим дополнением сбалансированной диеты, однако не станет «волшебной таблеткой» для похудения.

Ранее диетолог Юлия Кашапова рассказала, что строгие ограничения и однообразный рацион приводят к срывам во время похудения. Она отметила, что некоторые диетические продукты могут вызывать усиление аппетита.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
