Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение

Ананас не способен напрямую влиять на расщепление жиров, рассказала «Здоровью Mail» врач-эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева. Она объяснила, что ананас содержит бромелайн — он способен расщеплять белки.

Врач рассказала, что ананас содержит клетчатку и воду — это способствует чувству сытости. Также он сам по себе содержит мало калорий, однако не помогает организму сжигать уже накопленный жир.

Ковалева подчеркнула, что для похудения важно соблюдать диету, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни. По ее словам, ананас может быть хорошим дополнением сбалансированной диеты, однако не станет «волшебной таблеткой» для похудения.

