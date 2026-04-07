07 апреля 2026 в 04:20

Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы

Косметолог Осман: сушка волос полотенцем после мытья провоцирует их выпадение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Привычка сразу после мытья агрессивно вытирать волосы полотенцем может привести к их ломкости и усиленному выпадению, заявила NEWS.ru косметолог Мадина Осман. По ее словам, активное механическое воздействие в сочетании с парниковым эффектом от «тюрбана» нарушает кровообращение кожи головы.

Откажитесь от привычки сразу после мытья отчаянно высушивать волосы полотенцем, скручивая их в кокон и интенсивно натирая. В этот момент они наиболее уязвимы. Активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, а также усиливает их выпадение, особенно если данная проблема уже существует. Высушивание полотенцем нарушает кровообращение кожи, что приводит к ухудшению роста волос. Кроме того, тюрбан, который мы часто сооружаем на голове, создает парниковый эффект. В отдельных случаях это может привести к возникновению зуда, особенно на чувствительной коже, — пояснила Осман.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что 25 лет — это средний возраст, в котором начинает появляться седина. Она отметила, что волосы начинают терять пигмент из-за дефицита меланина.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам дали важный совет по выбору лежанки для питомца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 апреля
В России призвали освободить от призыва одну категорию граждан
В Ленинградской области силы ПВО предотвратили атаку на регион
В США нашли способ жить до 200 лет: в чем суть, подойдет ли России
Дачников предупредили о новой схеме обмана у мошенников
Крупный нефтехимический центр Саудовской Аравии пострадал от удара из Ирана
Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы
Берлин готовится напасть на Россию? Немцам запретили выезд из Германии
Отец Маска восхитился красотой россиян и их чувством стиля
В России впервые разработали ГОСТ на бульон
Врач развеяла опасный миф о вероятности заражения венерической инфекцией
«Новая, опасная черта»: одна выходка ВСУ разозлила Запад
Латвия совсем обнаглела: русских унижают, но скоро пожалеют об этом
Нефтехранилище в Иране попало под удар
Средняя пенсия в России снова выросла и установила новый годовой рекорд
«Чем дольше против России, тем хуже»: Европа умирает без нашего топлива
В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам
Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян
Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
