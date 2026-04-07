Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы

Привычка сразу после мытья агрессивно вытирать волосы полотенцем может привести к их ломкости и усиленному выпадению, заявила NEWS.ru косметолог Мадина Осман. По ее словам, активное механическое воздействие в сочетании с парниковым эффектом от «тюрбана» нарушает кровообращение кожи головы.

Откажитесь от привычки сразу после мытья отчаянно высушивать волосы полотенцем, скручивая их в кокон и интенсивно натирая. В этот момент они наиболее уязвимы. Активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, а также усиливает их выпадение, особенно если данная проблема уже существует. Высушивание полотенцем нарушает кровообращение кожи, что приводит к ухудшению роста волос. Кроме того, тюрбан, который мы часто сооружаем на голове, создает парниковый эффект. В отдельных случаях это может привести к возникновению зуда, особенно на чувствительной коже, — пояснила Осман.

