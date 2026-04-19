19 апреля 2026 в 11:51

Если пирог, то в духе Италии. Нет, это не пицца! Готовлю вкуснейшее сырное лакомство

Это блюдо — настоящий кулинарный хамелеон. Сытный завтрак, полноценный обед с салатом или изысканная закуска. Его структура и вкус безупречны в любом виде: от только что из духовки до полностью остывшего.

Что понадобится

Для теста: 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 150 г охлажденного сливочного масла, 1 ч. л. сахара, 1 желток, 60 мл сливок 20%. Для начинки: 200 г творога, 150 г моцареллы, 100 г эмменталя, 2 яйца, 100 г бекона, 1/2 пучка петрушки, соль, перец. Для смазки: 1 белок.

Как я готовлю

Масло рублю с мукой, разрыхлителем и солью в крошку. Добавляю сахар. Желток со сливками вливаю, замешиваю тесто. В холодильник на 30 минут.

Сыры тру, бекон режу, петрушку рублю. Творог растираю с яйцами, смешиваю с сырами, беконом и петрушкой.

Отделяю треть теста. Большую часть раскатываю в форму с бортиками. Выкладываю начинку. Накрываю вторым кругом, защипываю края.

Смазываю белком. Выпекаю при 200 °C 20 минут, затем — при 180 °C 20 минут.

