Шоколадный плавленый сыр из творога — нежнее «Нутеллы» и в два раза дешевле: на завтрак с тостами идеально

Шоколадный плавленый сыр из творога — нежнее «Нутеллы» и в два раза дешевле: на завтрак с тостами идеально

Беру творог, шоколад и какао — и на водяной бане варю плавленый сыр, который по вкусу напоминает дорогую шоколадную пасту, но без консервантов и за копейки. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака с тостами, начинки в блины или просто как десерт к чаю.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, гладкая, шелковистая текстура с насыщенным шоколадным вкусом и лёгкой ноткой сливочного масла, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (хорошего качества, незернистого), 50 г сахара, 1 яйцо, 1/3 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки соды, 2 столовые ложки какао-порошка (20 г), 100 г шоколада (горького или молочного), 50 г сливочного масла. Творог смешайте с яйцом, сахаром, солью и содой (для гашения добавьте щепотку лимонной кислоты). Пробивайте блендером до однородности.

Поставьте миску на водяную баню, нагревайте, помешивая, пока творог не расплавится. Добавьте шоколад и какао, перемешайте до растворения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте. Разлейте по формам, дайте остыть и загустеть. Храните в холодильнике. Этот сыр станет вашим любимым десертом.

