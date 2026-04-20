Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 08:20

Эти кутабы хочется есть бесконечно — нежные лепешки с сулугуни: круче любых пирогов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти тонкие лепешки с сулугуни — гениальное воплощение простоты. Минимум ингредиентов, сухая сковорода и 10 минут — перед вами ароматные кутабы, которые исчезают со стола быстрее, чем успеваешь их подать.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 250 г, соль — 0,5 ч. л., вода комнатной температуры — 150 мл. Для начинки: сыр сулугуни — 200 г. Для подачи: масло сливочное или топленое — 2 ст. л., сумах — по вкусу, сметана или мацони — для сервировки.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю муку с солью, постепенно вливаю воду и замешиваю эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать при комнатной температуре на 30 минут.

Сулугуни натираю на крупной терке. Отдохнувшее тесто делю на 6–8 частей, каждую скатываю в шар, припыляю мукой. Раскатываю каждый шар в тонкий круг диаметром 20–22 см и толщиной 1-2 мм.

На одну половину круга выкладываю сыр, отступая 1 см от края, накрываю второй половиной и тщательно защипываю края пальцами или вилкой. Разогреваю сухую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне.

Обжариваю кутаб с каждой стороны по 2-3 минуты до появления золотистых пятен. Сразу же смазываю растопленным маслом с обеих сторон. Подаю горячими, посыпанными сумахом, с мацони или сметаной.

Проверено редакцией
Читайте также
«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет
Общество
«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет
Самолет Петербург — Стамбул подал сигнал бедствия над Румынией
Общество
Самолет Петербург — Стамбул подал сигнал бедствия над Румынией
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Такое тесто стало для меня откровением — универсальный рецепт: хоть к пицце, хоть к пирогам
Общество
Такое тесто стало для меня откровением — универсальный рецепт: хоть к пицце, хоть к пирогам
Общество
рецепты
тесто
сыры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.