Эти кутабы хочется есть бесконечно — нежные лепешки с сулугуни: круче любых пирогов

Эти тонкие лепешки с сулугуни — гениальное воплощение простоты. Минимум ингредиентов, сухая сковорода и 10 минут — перед вами ароматные кутабы, которые исчезают со стола быстрее, чем успеваешь их подать.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 250 г, соль — 0,5 ч. л., вода комнатной температуры — 150 мл. Для начинки: сыр сулугуни — 200 г. Для подачи: масло сливочное или топленое — 2 ст. л., сумах — по вкусу, сметана или мацони — для сервировки.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю муку с солью, постепенно вливаю воду и замешиваю эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать при комнатной температуре на 30 минут.

Сулугуни натираю на крупной терке. Отдохнувшее тесто делю на 6–8 частей, каждую скатываю в шар, припыляю мукой. Раскатываю каждый шар в тонкий круг диаметром 20–22 см и толщиной 1-2 мм.

На одну половину круга выкладываю сыр, отступая 1 см от края, накрываю второй половиной и тщательно защипываю края пальцами или вилкой. Разогреваю сухую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне.

Обжариваю кутаб с каждой стороны по 2-3 минуты до появления золотистых пятен. Сразу же смазываю растопленным маслом с обеих сторон. Подаю горячими, посыпанными сумахом, с мацони или сметаной.