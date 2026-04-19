Тонкие чуду с мясом — дагестанские пироги, которые съедают горячими прямо со сковороды

Есть блюда, которые не требуют сложных продуктов, но всегда получаются особенно вкусными. Чуду — как раз из таких: тонкое тесто, сочная мясная начинка и аромат, от которого сложно оторваться. Готовятся просто, а результат — как у настоящей домашней кухни.

Ингредиенты

Мука — 500 г, вода — 200 мл, соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. Для начинки: говяжий фарш — 400–500 г, лук — 1–2 шт., картофель — 1–2 шт., теплая вода — 150–200 мл, соль, черный перец, тмин или семена укропа — по желанию.

Приготовление

Сначала замешивают мягкое тесто из муки, воды, соли и масла, дают ему отдохнуть 20–30 минут — так оно станет эластичным и легко раскатывается. Для начинки фарш соединяют с мелко нарезанным луком и натертым картофелем, добавляют специи и вливают теплую воду — именно она делает начинку особенно сочной.

Тесто делят на части и раскатывают в тонкие лепешки. На одну половину выкладывают начинку, накрывают второй частью теста и хорошо защипывают края, чтобы сок оставался внутри. Жарят на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки, а после по желанию смазывают сливочным маслом.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
