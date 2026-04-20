ВСУ атаковали агрофирму в Курской области

Хинштейн: один человек погиб при атаке ВСУ на агрофирму в Хомутовском районе

Один человек погиб при атаке ВСУ на агрофирму в Хомутовском районе Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, еще трое мирных жителей получили ранения и были отправлены в Курскую областную больницу.

Очередное преступление против мирных жителей. Украинский беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе. По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб, — написал Хинштейн.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные нанесли удары дронами по карете скорой помощи и помещению кафе в Новой Каховке. По словам чиновника, кроме того, пострадали легковушка, пустующее школьное здание, жилой дом и складские помещения.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника в регионе ранения получили двое мирных граждан. Инцидент произошел в селе Зерново Суземского района, где украинские военные применили дрон-камикадзе против гражданской легковушки.

