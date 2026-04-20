В Кремле раскрыли, что может усугубить кризис в глобальной экономике Песков: возврат к военным действиям в Иране ударит по глобальной экономике

Если стороны вновь перейдут к военному сценарию на Ближнем Востоке, негативные последствия для глобальной экономики и региональной стабильности окажутся еще серьезнее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что переговорный процесс будет продолжен, что позволит избежать силового развития событий, передает РИА Новости

Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен. И благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию. В этом случае могли бы быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики, — сказал Песков.

Ранее Песков отмечал, что Россия в данный момент не участвует в качестве посредника в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Он добавил, что на фоне повторного перекрытия Ормузского пролива Москва не задействована в этом процессе. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова оказать любое необходимое содействие для достижения мирных договоренностей.