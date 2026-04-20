Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:30

Осетинский пирог с картошкой и сыром — печется 10 минут, а удержаться от кусочка невозможно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, муку и соду — замешиваю тесто, пока варится картофель. Начинка из горячей картошки и сыра, пирог формирую руками, выпекаю при 220 °С всего 10 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое мягкое тесто с румяной корочкой, а внутри — нежная картофельно-сырная начинка с черным перцем, которая тянется и тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 200 мл кефира, 40 мл растительного масла, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды (неполная); для начинки — 300 г картофеля, 200 г твердого сыра, соль, черный перец. Картофель отварите, разомните, добавьте тертый сыр и перец. Муку смешайте с содой. В миске соедините кефир, масло, соль, сахар, постепенно всыпьте муку, замесите эластичное тесто (возможно, понадобится еще 20 г муки).

Тесто и начинку разделите на равные части (у меня ~550 г теста и 500 г начинки). Раскатайте тесто в круг, положите начинку, соберите края мешочком, переверните и аккуратно разомните в лепешку диаметром 30 см. Смажьте желтком с молоком, сделайте надрез, выпекайте при 220 °С 10 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает мгновенно.

Проверено редакцией
Сосиски в тесте, как из маминой тетрадки: тесто мягкое, начинка сочная — и никакой возни
рецепты
пироги
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.