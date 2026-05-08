День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:15

Та самая картошка из ресторана — хрустящая, румяная, ароматная! Дома готовлю за копейки по этому рецепту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять минут на пропитку под фольгой — и картофель превращается в ароматную бомбу. За это время оливковое масло с травами проникает в каждую дольку, а при запекании при 210°С специи раскрываются, создавая ту самую хрустящую корочку из ваших любимых ресторанов.

Что понадобится

Картофель (желательно белый) — 1 кг, оливковое масло — 4 ст. л., соль морская — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., розмарин свежий — 3–4 веточки, орегано сушеный — 1 ч. л.

Как готовлю

Картофель тщательно мою щеткой, кожуру не счищаю. Обсушиваю бумажными полотенцами и разрезаю каждый клубень вдоль на четвертинки. У свежего розмарина снимаю листочки.

Выкладываю дольки одним слоем на противень или в форму для запекания. Поливаю оливковым маслом, солю, перчу и обильно посыпаю орегано с листочками розмарина. Прямо в форме аккуратно перемешиваю картофель руками, чтобы специи и масло равномерно распределились по каждой дольке.

Накрываю форму фольгой и оставляю на 5–7 минут для пропитки. Тем временем разогреваю духовку до 210°С. Запекаю картофель 40–50 минут (время зависит от размера долек).

Один раз во время запекания аккуратно перемешиваю лопаткой. Подаю блюдо горячим, сразу же после духовки.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Общество
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Семья и жизнь
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Общество
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Здоровье/красота
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.