Та самая картошка из ресторана — хрустящая, румяная, ароматная! Дома готовлю за копейки по этому рецепту

Пять минут на пропитку под фольгой — и картофель превращается в ароматную бомбу. За это время оливковое масло с травами проникает в каждую дольку, а при запекании при 210°С специи раскрываются, создавая ту самую хрустящую корочку из ваших любимых ресторанов.

Что понадобится

Картофель (желательно белый) — 1 кг, оливковое масло — 4 ст. л., соль морская — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., розмарин свежий — 3–4 веточки, орегано сушеный — 1 ч. л.

Как готовлю

Картофель тщательно мою щеткой, кожуру не счищаю. Обсушиваю бумажными полотенцами и разрезаю каждый клубень вдоль на четвертинки. У свежего розмарина снимаю листочки.

Выкладываю дольки одним слоем на противень или в форму для запекания. Поливаю оливковым маслом, солю, перчу и обильно посыпаю орегано с листочками розмарина. Прямо в форме аккуратно перемешиваю картофель руками, чтобы специи и масло равномерно распределились по каждой дольке.

Накрываю форму фольгой и оставляю на 5–7 минут для пропитки. Тем временем разогреваю духовку до 210°С. Запекаю картофель 40–50 минут (время зависит от размера долек).

Один раз во время запекания аккуратно перемешиваю лопаткой. Подаю блюдо горячим, сразу же после духовки.