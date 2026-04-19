Поймайте вкус весны: запеченная спаржа с моцареллой и томатами — мой секрет вкусной запеканки

Короткий сезон молодой спаржи — повод устроить дома кулинарный праздник. Не упустите шанс приготовить это нежное, слегка сладковатое чудо с ореховыми нотками в компании пармезана, моцареллы и хрустящей пармской ветчины.

Что понадобится

Спаржа зеленая — 500 г, помидоры черри — 200 г, сыр моцарелла — 150 г, сыр пармезан — 50 г, пармская ветчина — 8–10 ломтиков, масло оливковое — 4 ст. л., масло сливочное — 80 г, базилик свежий — 1 пучок, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Спаржу промойте, обрежьте жесткие основания (около 2–3 см). В кипящей подсоленной воде бланшируйте 3–5 минут до легкой упругости, затем откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Духовку разогрейте до 200 °C.

Форму для запекания смажьте 2 ст. л. оливкового масла и выложите спаржу. Сверху распределите нарезанную кружочками моцареллу и половинки помидоров черри. Приправьте солью и перцем, посыпьте тертым пармезаном.

Половину сливочного масла (40 г) нарежьте хлопьями и разложите поверх сыра. Запекайте 7 минут до расплавления и легкого румянца сыра.

Пока запеканка в духовке, разогрейте в сковороде оставшееся оливковое масло, растопите в нем оставшееся сливочное и быстро обжарьте ломтики ветчины по 10–15 секунд с каждой стороны до хруста.

Готовую запеканку украсьте листьями базилика и выложите сверху хрустящую ветчину. Подавайте немедленно.