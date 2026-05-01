День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 08:45

Сколько мариновать мясо, овощи и грибы: полный гайд — от свинины до вешенок

Сколько мариновать мясо, овощи и грибы Сколько мариновать мясо, овощи и грибы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Универсального времени маринования не существует. Жесткую говядину нужно держать в маринаде почти сутки, нежную куриную грудку — не больше часа, а грибы и овощи — вообще 30–60 минут. Если передержать, мясо станет рыхлым, овощи превратятся в тряпку, а грибы потеряют текстуру. Рассказываем, сколько мариновать каждый продукт: от самой жесткой говядины до хрупких вешенок.

Как рассчитываем время?

Время маринования зависит от трех факторов: жесткости продукта (чем жестче, тем дольше), кислоты маринада (уксус и лимон работают быстрее, масло и йогурт — медленнее) и размера кусков (мелкие маринуются быстрее).

  • Запомните главное правило: передержать хуже, чем недодержать. Пересоленное и раскисшее мясо не спасет ни один соус.

Говядина: от 2 до 24 часов

Самое жесткое мясо требует больше всего времени.

  • Мраморная говядина и вырезка — 2–4 часа.

  • Лопатка, шея, кострец — 6–10 часов.

  • Грудинка, голяшка, фланк (брюшина) — 12–24 часа.

Маринады с киви и ананасом сокращают время вдвое, но передержать нельзя — ферменты превратят мясо в кашу. Кислотные маринады (уксус, лимон, вино) работают дольше, но они подходят только для жесткой говядины на долгое маринование.

Сколько мариновать разные виды мяса Сколько мариновать разные виды мяса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Свинина: от 1 до 8 часов

Свинина более нежная и жирная, чем говядина.

  • Шея и карбонад — 2–4 часа.

  • Лопатка и окорок — 4–6 часов.

  • Ребра и грудинка — 6–8 часов.

Свинину не нужно мариновать сутками, максимум — на ночь, но некоторые маринады вроде рецептов с кока-колой или йогуртом ограничивайте 4–5 часами. Для быстрого шашлыка достаточно часа в маринаде с луком, солью и перцем. Мариновать свинину дольше 10 часов не стоит — мясо становится как вата, рыхлым и мягким.

Баранина: от 3 до 12 часов

  • Молодого ягненка (до года) достаточно мариновать 3–5 часов.

  • Баранину от года до двух — 6–8 часов.

  • Старого барана (имеет смысл брать, только если ограничен бюджет) — 10–12 часов.

Баранина боится маринадов с кислотой. Поэтому в смесях с уксусом и лимоном такое мясо не держите дольше 6 часов. А вот маринады на йогурте, кефире, красном вине или минералке работают мягко, их можно оставить на 12 часов.

Курица и индейка: от 15 минут до 4 часов

Нежная птица маринуется быстро.

  • Филе грудки — 15–30 минут — достаточно просто обмакнуть в маринад перед жаркой. Бедра и голени без кожи — 1–2 часа.

  • Ножки и бедра с кожей — 3–4 часа.

Курицу можно мариновать дольше? Не стоит. После 5–6 часов волокна начинают разрушаться, мясо становится рыхлым и водянистым. Для шашлыка из курицы оптимальный маринад — йогурт, лимон, соевый соус или кефир. Время — не более 4 часов.

Сколько мариновать курицу Сколько мариновать курицу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рыба и морепродукты: от 10 до 60 минут

Рыба — самый деликатный продукт.

  • Белая рыба (треска, минтай, хек, судак) — 15–20 минут.

  • Красная рыба (лосось, форель) — 20–30 минут.

  • Жирная рыба (скумбрия, сельдь, палтус) — 30–40 минут.

  • Морепродукты (креветки, кальмары, мидии) — 10–15 минут.

Передержанная рыба теряет структуру и превращается в кашу. Исключение — рыба для засола и вяления, но это другая история. Для рыбного шашлыка и запекания используйте минимальное время.

Овощи: от 15 до 60 минут

Маринованные овощи для гриля — это вкусно, но важно не переборщить с маринадом.

  • Кабачки, баклажаны, перец, помидоры — 15–20 минут.

  • Лук, цукини, грибы — 20–30 минут.

  • Картофель, морковь, твердые овощи — 40–60 минут.

Овощные маринады обычно состоят из масла, трав, чеснока, соевого соуса. Кислоту добавляют только в конце и по чуть-чуть, иначе овощи размякнут. Лук для шашлыка можно замариновать отдельно на 2 часа в уксусе с водой и сахаром — он получается хрустящим и сладковатым.

Сколько мариновать овощи Сколько мариновать овощи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Грибы: от 30 до 60 минут

Грибы — губка, они моментально впитывают маринад.

  • Шампиньоны и вешенки — 30–40 минут.

  • Белые и подберезовики, предварительно отваренные, — 40–60 минут.

  • Лисички и лесные грибы — 1 час.

Грибы нельзя мариновать дольше полутора часов, иначе они станут резиновыми и пересоленными. Классический грибной маринад — масло, соевый соус, чеснок, травы. Уксус добавляйте в самом конце в небольшом количестве — чайная ложка на 1 кг грибов. Грибы для гриля лучше замариновать в пакете, так они пропитаются равномерно и быстрее.

маринады
шашлыки
мясо
рыба
овощи
советы
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Фицо поработал грузчиком в пекарне
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.