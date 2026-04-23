23 апреля 2026 в 07:15

4 бюджетных блюда из рыбы: в лаваше, на сковороде, в маринаде

Рыба во многих отношениях может быть полезнее мяса, а блюда из нее занимают важное место в правильном питании. А еще рыба готовится быстрее, стоит дешевле (если знать, что брать) и усваивается легче. Собрали четыре недорогих и простых рецепта для быстрого ужина. Никаких дорогих стейков лосося — только доступная скумбрия, хек и минтай.

Рыба № 1: рыба в лаваше — готовится без масла

Возьмите два листа тонкого лаваша. Разрежьте каждый на 4 квадрата. 400 г любого белого филе рыбы нарежьте мелкими кусочками, посолите, поперчите. Добавьте мелко рубленый укроп и тертый сыр (100 г). Перемешайте. На каждый квадрат лаваша выложите столовую ложку начинки, заверните конвертиком. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до хрустящей корочки.

Подавайте горячими со сметаной. Лаваш хрустит, рыба остается сочной внутри.

  • Совет: чтобы лаваш был хрустящим, не кладите слишком много начинки. Конвертики можно не жарить, а запечь в духовке при 200 °C 10 минут.

Рыба № 2: скумбрия в горчичном соусе — на сковороде за 15 минут

Возьмите 2 свежемороженые скумбрии, разморозьте, выпотрошите, нарежьте кусками по 3–4 см. В миске смешайте 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки сметаны, соль, перец и щепотку паприки. Обваляйте куски рыбы в соусе. Разогрейте сковороду с маслом, выложите рыбу. Жарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Соус запечется в аппетитную корочку, а рыба останется нежной и сочной.

  • Совет: не переворачивайте рыбу слишком рано — корочка должна схватиться. Подавайте с картофельным пюре или рисом.

Рыба № 3: скумбрия в маринаде за сутки — пальчики оближешь

Возьмите 2 свежие скумбрии, выпотрошите, удалите головы и хвосты. Нарежьте кусками по 2 см. В миске смешайте маринад: 2 луковицы, нарезанные кольцами, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки уксуса 9%, 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку сахара, лавровый лист и 5 горошин черного перца. Залейте рыбу маринадом, перемешайте. Уберите в холодильник на сутки. Подавайте холодной как закуску. Такая скумбрия напоминает малосольную красную рыбу, но стоит в разы дешевле.

  • Совет: через 12 часов рыбу можно перемешать — так она просолится равномернее. Хранится в маринаде до 5 дней.

Рыба № 4: запеканка из минтая с картошкой — бюджетный хит

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите 4 картофелины, нарежьте кружочками. 500 г филе минтая нарежьте кусками. Форму смажьте маслом. Выложите слоями: картофель, рыбу, репчатый лук (нарезанный кольцами). Посолите, поперчите каждый слой. В отдельной миске смешайте 200 мл сметаны, два яйца и 50 мл воды. Залейте запеканку соусом. Сверху присыпьте тертым сыром (100 г) по желанию. Запекайте 35–40 минут до румяной корочки. Получается сытно, сочно и очень бюджетно.

  • Совет: минтай можно заменить на хек или любую другую белую рыбу. Если нет сметаны, используйте майонез, смешанный с водой в пропорции 1:1.

Что добавить для разнообразия

  • В рыбу в лаваше: соленый огурец или каперсы.

  • В скумбрию в горчичном соусе: добавить в соус мед (получится горчично-медовый), соевый соус, имбирь.

  • В скумбрию в маринаде: добавить морковь, нарезанную соломкой, гвоздику, кориандр.

  • В запеканку из минтая: добавить слой моркови, грибы, заменить сметану на сливки.

Анастасия Фомина
