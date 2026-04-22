Натираю плавленый сыр с чесноком — и в лаваш. Пикантный рулет с ветчиной и зеленью — вкуснее, чем в кафе

Натираю плавленый сыр с чесноком, добавляю ветчину и зелень, заворачиваю в лаваш — и через 5 минут рулет готов, который получается сочным, пикантным и намного вкуснее, чем в кафе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная, ароматная начинка из расплавленного сыра, пикантного чеснока, сочной ветчины и свежей зелени, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г плавленого сыра (в брикетах), 150 г ветчины, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, 2 столовые ложки майонеза или сметаны (по желанию). Плавленый сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте тонкой соломкой, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте сыр, чеснок, зелень и майонез до однородной пасты.

Лаваш смажьте сырной пастой, равномерно распределите ветчину. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.