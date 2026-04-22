Натираю плавленый сыр с чесноком — и в лаваш. Пикантный рулет с ветчиной и зеленью — вкуснее, чем в кафе

Натираю плавленый сыр с чесноком, добавляю ветчину и зелень, заворачиваю в лаваш — и через 5 минут рулет готов, который получается сочным, пикантным и намного вкуснее, чем в кафе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная, ароматная начинка из расплавленного сыра, пикантного чеснока, сочной ветчины и свежей зелени, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г плавленого сыра (в брикетах), 150 г ветчины, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, 2 столовые ложки майонеза или сметаны (по желанию). Плавленый сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте тонкой соломкой, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте сыр, чеснок, зелень и майонез до однородной пасты.

Лаваш смажьте сырной пастой, равномерно распределите ветчину. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Рулет без мяса, который съедают быстрее колбасы: армянская закуска из фасоли. Режем ломтиками на хлеб
Смешиваю творог с зеленью и чесноком — мажу на лаваш. Рулет-закуска, которая исчезает быстрее горячего
Разбиваю яйца в лаваш — и через 5 минут омлет-конвертик с ветчиной и сыром: сытнее бутерброда и вкуснее яичницы
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Никакие жирнючие пирожки не нужны: сырные блинчики с луком жарим на сухой сковороде — рецепт из стакана кефира и сыра
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
