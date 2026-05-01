Беру остатки теста, крошу яблоки и закручиваю жгутики: через 20 минут гости ахают — не плюшки, а розочки!

Это гениальный способ утилизировать обрезки теста без грамма возни. Блюдо получается настолько красивым и необычным, что стыдно признаться, как это просто. Потрясающий вкус: хрустящие карамельные лепестки, сочная кислинка яблока и слоистое тесто, которое тает во рту.

Десерт выглядит как букет роз — идеально для чаепития, когда хочется удивить, а времени в обрез. Для приготовления вам понадобится: любые остатки теста (слоеного, дрожжевого или песочного) — примерно 150-200 г, 2 небольших кисло-сладких яблока, 2 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки корицы, 1 ст. ложка сливочного масла, яйцо для смазывания.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками (2-3 мм). Остатки теста нарежьте на полоски шириной 2 см. Каждую полоску слегка посыпьте смесью сахара и корицы. Выложите поверх полоски дольки яблок внахлест по всей длине. Аккуратно скрутите полоску в неплотный жгутик-розочку, защипнув край снизу.

Выложите на пергамент, смажьте взбитым яйцом, сверху бросьте по крошечному кусочку сливочного масла. Выпекайте при 190°C 18-20 минут до румяности. Готово — ароматные розочки, от которых невозможно оторваться.

