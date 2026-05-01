Эти булочки готовлю на неделю вперед — не черствеют, ароматные и пышные, будто из пекарни

Домашняя выпечка часто бывает вкусной только в первый день. Но не эта. Уксус в тесте делает булочки пышными, а злаки и кунжут добавляют хруста. Они остаются мягкими и ароматными даже на второй день. Проверено.

Что понадобится

250 мл теплого молока, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. сухих дрожжей, 1 яйцо, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. уксуса 9%, 400 г муки, 2 ст. л. смеси злаков, яичный белок для смазывания, кунжут.

Как я готовлю

В теплом молоке растворяю дрожжи, сахар и соль. Оставляю на 10–15 минут. Вливаю яйцо, масло, уксус. Постепенно вмешиваю муку и злаки. Замешиваю мягкое тесто. Накрываю, оставляю в тепле на 1 час.

Тесто обминаю, делю на булочки. Выкладываю в форму, даю подойти 20 минут. Смазываю белком, посыпаю кунжутом. Выпекаю при 200 °C 25 минут.

