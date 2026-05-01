День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 12:40

В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога

В Турции снизили налог на проживание в отелях до 1% до конца 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Турции снизили ставку налога на проживание, применяемого в отелях страны, с 2% до 1%. Согласно указу президента республики, опубликованному в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete, ставка снижена до 31 декабря 2026 года.

Ставка налога на проживание, составлявшая 2%, снижена до 1% до 31 декабря 2026 года, — говорится в тексте документа.

По данным налоговых органов, сбор распространяется на широкий круг объектов. В их числе отели, курортные комплексы, бутик-отели, мотели, пансионаты, а также апарт-отели. Кроме того, налог применяется к оздоровительным и термальным центрам, сельским домам, кемпингам, горным и туристическим базам отдыха.

Ранее координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар выразил мнение, что крупным пятизвездочным отелям на турецких курортах вряд ли грозит закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью, поскольку они успели пройти все проверки. По его словам, под угрозой оказались в первую очередь небольшие гостиницы.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что Турция стала наиболее выгодным направлением на майские праздники. Также в список попали Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай — на них приходится 80% турпотока в дальнее зарубежье.

Мир
Турция
налоги
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин решил пошпионить в пользу Украины и услышал суровое решение суда
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.