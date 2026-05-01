В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога

Власти Турции снизили ставку налога на проживание, применяемого в отелях страны, с 2% до 1%. Согласно указу президента республики, опубликованному в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete, ставка снижена до 31 декабря 2026 года.

По данным налоговых органов, сбор распространяется на широкий круг объектов. В их числе отели, курортные комплексы, бутик-отели, мотели, пансионаты, а также апарт-отели. Кроме того, налог применяется к оздоровительным и термальным центрам, сельским домам, кемпингам, горным и туристическим базам отдыха.

Ранее координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар выразил мнение, что крупным пятизвездочным отелям на турецких курортах вряд ли грозит закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью, поскольку они успели пройти все проверки. По его словам, под угрозой оказались в первую очередь небольшие гостиницы.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что Турция стала наиболее выгодным направлением на майские праздники. Также в список попали Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай — на них приходится 80% турпотока в дальнее зарубежье.