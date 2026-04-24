Булочки как из пекарни, но без лишней мороки: добавила злаки — и теперь пеку только так

Домашние булочки легко могут заменить магазинную сдобу, если знать один простой прием. Добавьте в тесто немного злаков — и получите не только вкуснее, но и интереснее по текстуре. Мягкие внутри и слегка хрустящие снаружи, они съедаются еще теплыми.
Ингредиенты:
- теплое молоко — 250 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сухие дрожжи — 2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- мука — 400 г;
- смесь злаков — 2 ст. л.;
- яичный белок — для смазывания;
- кунжут — по вкусу.
Приготовление
Смешайте молоко с дрожжами, добавьте сахар и соль, оставьте на 10–15 минут. Влейте яйцо с маслом и уксус, затем постепенно вмешайте муку и злаки. Замесите мягкое тесто и дайте ему подняться около часа.
Сформируйте булочки, выложите в форму и оставьте еще на 20 минут. Смажьте белком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C около 25 минут. Булочки получаются пышными, ароматными и долго не черствеют — отличный вариант к чаю или на завтрак.
Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее.