Булочки как из пекарни, но без лишней мороки: добавила злаки — и теперь пеку только так

Булочки как из пекарни, но без лишней мороки: добавила злаки — и теперь пеку только так

Домашние булочки легко могут заменить магазинную сдобу, если знать один простой прием. Добавьте в тесто немного злаков — и получите не только вкуснее, но и интереснее по текстуре. Мягкие внутри и слегка хрустящие снаружи, они съедаются еще теплыми.

Ингредиенты:

теплое молоко — 250 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сухие дрожжи — 2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 50 мл;

уксус 9% — 1 ст. л.;

мука — 400 г;

смесь злаков — 2 ст. л.;

яичный белок — для смазывания;

кунжут — по вкусу.

Приготовление

Смешайте молоко с дрожжами, добавьте сахар и соль, оставьте на 10–15 минут. Влейте яйцо с маслом и уксус, затем постепенно вмешайте муку и злаки. Замесите мягкое тесто и дайте ему подняться около часа.

Сформируйте булочки, выложите в форму и оставьте еще на 20 минут. Смажьте белком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C около 25 минут. Булочки получаются пышными, ароматными и долго не черствеют — отличный вариант к чаю или на завтрак.

