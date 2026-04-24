Булочки как из пекарни, но без лишней мороки: добавила злаки — и теперь пеку только так

Домашние булочки легко могут заменить магазинную сдобу, если знать один простой прием. Добавьте в тесто немного злаков — и получите не только вкуснее, но и интереснее по текстуре. Мягкие внутри и слегка хрустящие снаружи, они съедаются еще теплыми.

Ингредиенты:

  • теплое молоко — 250 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сухие дрожжи — 2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • мука — 400 г;
  • смесь злаков — 2 ст. л.;
  • яичный белок — для смазывания;
  • кунжут — по вкусу.

Приготовление

Смешайте молоко с дрожжами, добавьте сахар и соль, оставьте на 10–15 минут. Влейте яйцо с маслом и уксус, затем постепенно вмешайте муку и злаки. Замесите мягкое тесто и дайте ему подняться около часа.

Сформируйте булочки, выложите в форму и оставьте еще на 20 минут. Смажьте белком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C около 25 минут. Булочки получаются пышными, ароматными и долго не черствеют — отличный вариант к чаю или на завтрак.

Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее.

Читайте также
Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды
Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе
Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе
Автоюрист напомнил, за какой декор в машине грозит штраф
Автоюрист напомнил, за какой декор в машине грозит штраф
Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза
Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

