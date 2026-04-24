24 апреля 2026 в 13:07

Бессмертный цветок сею сразу в грунт: выдержит любую жару и зацветет пышными шапками

Фото: D-NEWS.ru
Статица (лимониум) — засухоустойчивая декоративная культура, широко применяемая в озеленении и флористике благодаря стабильному цветению и способности сохранять форму после срезки.

Распространённое название «бессмертник», в умеренном климате растение чаще выращивается как однолетнее.

При посеве непосредственно в открытый грунт семена дают дружные всходы при прогреве почвы, формируя мощную стержневую корневую систему. Это обеспечивает высокую устойчивость к жаре и засухе: растение сохраняет декоративность даже при минимальном поливе. Оптимальные условия — солнечные участки с лёгкими, хорошо дренированными почвами без застоя влаги.

Цветение начинается в середине лета и продолжается до осени. Соцветия плотные, щитковидные, с характерной «бумажной» текстурой, представлены широкой палитрой оттенков — от белого и жёлтого до насыщенно-синего и фиолетового. Пышность цветения достигается без интенсивных подкормок, что делает культуру удобной для малозатратного ухода.

Ранее мы рассказывали про неочевидные причины, из-за которых земля перестает работать. Что делать, если опять все не уродилось.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
