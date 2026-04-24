Съедаются быстрее шашлыка: грибы в сметане с чесноком и зеленью — готовим в духовке или на мангале

Шампиньоны в сметане с чесноком и зеленью — это блюдо, которое съедается быстрее шашлыка, настолько оно нежное и ароматное. Грибы, запеченные в сливочно-чесночном соусе, получаются сочными, с корочкой и пряным вкусом.

Готовить их можно в духовке или на мангале — в любом варианте это идеальная закуска к мясу или самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 500 г крупных шампиньонов, 200 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: шампиньоны вымойте, обсушите, удалите ножки. Для начинки смешайте сметану, выдавленный чеснок, рубленую зелень, соль и перец. Нафаршируйте шляпки грибов полученной смесью. Выложите шампиньоны на противень, застеленный пергаментом, или в сковороду. Если готовите на мангале — в фольгу или на решетку. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут (или на мангале 10–15 минут) до золотистой корочки и мягкости.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из пачки фарша и баночки ананасов.

Проверено редакцией
500 г крупных шампиньонов
200 г сметаны
3-4 зубчика чеснока
пучок зелени (укроп, петрушка)
соль, перец
2 ст. л. растительного масла
Шампиньоны вымойте, обсушите, удалите ножки. Для начинки смешайте сметану, выдавленный чеснок, рубленую зелень, соль и перец. Нафаршируйте шляпки грибов полученной смесью.
Выложите шампиньоны на противень, застеленный пергаментом, или в сковороду. Если готовите на мангале — в фольгу или на решетку.
Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут (или на мангале 10-15 минут) до золотистой корочки и мягкости.
