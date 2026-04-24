С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности

Запеченный редис — малоизвестный, но гениальный прием. Всего 15 минут в духовке — и его пикантная острота смягчается, уступая место карамельным нотам, которые идеально сочетаются с фасолью и пикантной заправкой.

Что понадобится

Редис — 200 г, белая консервированная фасоль — 1 банка (около 400 г), кедровые орехи — 30 г, каперсы — 1 ст. л., свежая мята — несколько веточек, пармезан — 30 г, соус песто — 2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., свежий тимьян — 1–2 веточки, соль, перец.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 210 °C. Половину редиса разрежьте на половинки, выложите на противень с пергаментом, сбрызните 1 ст. л. оливкового масла, приправьте солью и перцем и запекайте 10–15 минут до мягкости.

Для заправки в банку или небольшой контейнер поместите пропущенный через пресс чеснок, добавьте лимонный сок, горчицу, мед, оставшееся оливковое масло и листочки тимьяна.

Взбейте, посолите по вкусу. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, и переложите в салатник. Оставшийся свежий редис нарежьте тонкими кружками, мяту крупно порвите.

Добавьте к фасоли запеченный и свежий редис, мяту, кедровые орехи и каперсы. Полейте приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте. Перед подачей выложите сверху ложки соуса песто и посыпьте салат стружкой пармезана.