15 мая 2026 в 11:15

Морковь по-корейски — скука! А что насчет редиса — вот рецепт идеальной весенней закуски

Сам удивился, как из обычного сезонного редиса с простейшим набором специй получается такая яркая, хрустящая и ароматная закуска. Секрет — в правильном маринаде и обжарке лука.

Что понадобится

Редис — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, кинза свежая — 30 г, масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., уксусная эссенция 70% — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец чили — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Редис тщательно мою, срезаю хвостики и ботву. Нарезаю корнеплоды максимально тонкими кружочками — если редис крупный, режу сначала пополам, а затем тонкими полумесяцами. Складываю нарезку в миску, солю, перемешиваю и оставляю на 15 минут — за это время редис пустит сок, а горечь уйдет.

Лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок мелко рублю ножом. Кинзу мою, обсушиваю и шинкую. На сковороде разогреваю масло, обжариваю лук на среднем огне до прозрачности и легкого золотистого цвета, примерно 5 минут.

Снимаю сковороду с огня, добавляю паприку, кориандр, чили и черный перец, перемешиваю. С редиса сливаю сок, слегка отжимая мякоть руками. В миску с редисом добавляю соевый соус, уксусную эссенцию и сахар, перемешиваю. Затем добавляю горячий лук со специями, рубленый чеснок и кинзу.

Все тщательно перемешиваю, накрываю пленкой и ставлю в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше настаивается, тем насыщеннее вкус. Подаю к мясу, рыбе или как самостоятельную острую закуску.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

