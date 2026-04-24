Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно

Когда хочется сладкого прямо сейчас, этот десерт спасает без лишней возни. Никакой духовки и сложных шагов — все готовится в кружке за минуту. Получается мягкий, ароматный мини-пирог с яблоками, который радует с первой ложки.

Ингредиенты:

  • яблоко — 1/4 шт.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • корица — 1/2 ч. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление

Яблоко очистите и нарежьте мелкими кубиками, выложите в кружку. Добавьте немного сахара и корицу, поставьте в микроволновку на 10–15 секунд, чтобы фрукт стал мягче. Затем влейте молоко, добавьте растопленное масло и ванильный сахар, перемешайте.

Всыпьте муку, оставшийся сахар и разрыхлитель. Тщательно размешайте до однородности и отправьте в микроволновку примерно на 1 минуту. Десерт поднимется и станет нежным. Перед подачей посыпьте корицей или украсьте кусочками яблока. Просто, быстро и очень уютно — идеальный вариант к чаю.

