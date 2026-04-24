24 апреля 2026 в 16:03

Вы еще не готовили крабовый с творогом? Обалденный некалорийный салат с помидорами и чесноком — необычно, но очень вкусно

Крабовый салат с творогом сначала кажется странным сочетанием, но стоит попробовать — и он легко становится одним из любимых. Легкий, свежий и при этом сытный, без тяжелых заправок и лишних калорий.

Получается очень гармонично: нежный зернистый творог, сочные помидоры, мягкие яйца и крабовые палочки, плюс легкая пикантность чеснока и свежесть зелени. Йогурт делает все это более воздушным и не перегружает вкус.

Для приготовления вам понадобится: творог зернистый — 300 г, крабовые палочки — 150 г, яйцо — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, зелень — 100 г, йогурт натуральный — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, яйцо — кубиком, помидор — без лишнего сока.

Добавьте творог, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок, заправьте йогуртом и аккуратно перемешайте. При необходимости слегка посолите.

Салат получается легкий, сочный и очень необычный по вкусу — отличный вариант для тех, кто хочет что-то новое без лишних калорий.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
