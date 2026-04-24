24 апреля 2026 в 16:01

Цветет белыми жемчужинами, разрастается в пушистый ковер: многолетник без сложного ухода

Фото: D-NEWS.ru
Анафалис жемчужный — это многолетнее растение, которое станет настоящей жемчужиной вашего сада, особенно если вы цените красоту и не хотите тратить время на сложный уход.

С середины лета и до самых заморозков куст высотой 30–70 см покрывается множеством мелких белоснежных корзинок, собранных в щитковидные соцветия. Благодаря сухим, шуршащим листочкам, эти соцветия напоминают жемчужины и долго сохраняют форму.

Анафалис — настоящая находка для занятых дачников, ведь он поразительно неприхотлив. Растение засухоустойчиво, практически не болеет, не требует подкормок и разрастается в пушистый ковер. Ему нужно лишь солнечное место или легкая полутень с хорошо дренированной почвой. Полив требуется только в сильную засуху, а на зиму стебли просто срезают у земли — укрытие не требуется.

Единственное, за чем стоит следить, — это его агрессивное разрастание с помощью длинных корневищ. Чтобы анафалис не вытеснил соседей, при посадке ограничьте ему территорию, вкопав пластиковый или металлический бордюр, или высадите в емкость без дна.

Общество
Дарья Иванова
