12 апреля 2026 в 22:15

Соседи бегают с лейками, а я отдыхаю: многолетники, которые можно поливать раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о цветущем саде, который не требует постоянного присутствия с лейкой? Выбирайте многолетники, которые после укоренения могут обходиться поливом всего раз в месяц.

Эхинацея пурпурная и рудбекия — эти красавицы цветут с середины лета до осени и прекрасно чувствуют себя даже в самую знойную погоду. Еще один неприхотливый фаворит — очиток (седум), который накапливает влагу в мясистых листьях.

Для солнечных участков идеально подойдет лаванда: она не только не боится засухи, но и наполняет сад божественным ароматом, а поливать ее можно раз в 3 недели. Прекрасно зарекомендовали себя также астра альпийская, ирисы, тысячелистник и декоративные злаки (ковыль, мискантус), которые требуют полива только в период укоренения.

С этими цветами вы будете отдыхать на даче, пока соседи бегают с лейками. Главное правило при их посадке: обеспечить хороший дренаж и солнечное место — тогда они будут радовать вас пышным цветением без лишних хлопот.

Ранее были названы многолетники и однолетники, которые цветут волнами все лето.

Проверено редакцией
Читайте также
Обильные ливни и тепло до +30? Погода в Москве в мае: чего ждать
Общество
Обильные ливни и тепло до +30? Погода в Москве в мае: чего ждать
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Общество
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сеять можно прямо в грунт: к июню клумба превратится в россыпь коралловых шапок с медовым ароматом
Общество
Сеять можно прямо в грунт: к июню клумба превратится в россыпь коралловых шапок с медовым ароматом
Посейте в мае — и к августу сад украсят махровые купола из сиреневых горошин. Не боится ни жары, ни дождей
Общество
Посейте в мае — и к августу сад украсят махровые купола из сиреневых горошин. Не боится ни жары, ни дождей
Его не переносят мыши и кроты: цветок с неземной красотой и полезными свойствами
Общество
Его не переносят мыши и кроты: цветок с неземной красотой и полезными свойствами
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка
Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах
«Кладбище самолетов»: США в Иране используют суда почти 70-летней давности
Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, лидеры, звонок Орбана Мадяру
Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом
«Главное – принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС
Что известно о Петере Мадьяре: биография, личная жизнь, отношение к России
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии
Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Выборы в Венгрии сегодня, 12 апреля: последние новости, кто лидирует
Слуцкий нашел объяснение желанию Зеленского продлить перемирие
Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы
В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие
Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

