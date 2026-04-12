Соседи бегают с лейками, а я отдыхаю: многолетники, которые можно поливать раз в месяц

Мечтаете о цветущем саде, который не требует постоянного присутствия с лейкой? Выбирайте многолетники, которые после укоренения могут обходиться поливом всего раз в месяц.

Эхинацея пурпурная и рудбекия — эти красавицы цветут с середины лета до осени и прекрасно чувствуют себя даже в самую знойную погоду. Еще один неприхотливый фаворит — очиток (седум), который накапливает влагу в мясистых листьях.

Для солнечных участков идеально подойдет лаванда: она не только не боится засухи, но и наполняет сад божественным ароматом, а поливать ее можно раз в 3 недели. Прекрасно зарекомендовали себя также астра альпийская, ирисы, тысячелистник и декоративные злаки (ковыль, мискантус), которые требуют полива только в период укоренения.

С этими цветами вы будете отдыхать на даче, пока соседи бегают с лейками. Главное правило при их посадке: обеспечить хороший дренаж и солнечное место — тогда они будут радовать вас пышным цветением без лишних хлопот.

