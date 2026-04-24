Собираю такие сэндвичи на пикники — сочная курочка и блю-чиз: их сразу сметают с блюда

Сэндвич — это не просто еда, а пространство для творчества. Хрустящая чиабатта, нежное отварное филе, маслянистый авокадо и пикантная нотка голубого сыра создают гармонию, которую можно адаптировать под любой вкус.

Что понадобится

2 небольших багета или чиабатты, 300 г куриного филе, 70 г сыра с голубой плесенью, 1 авокадо, 2 ст. л. сметаны или греческого йогурта, веточка тимьяна, 1 ст. л. сока лайма или лимона, соль, перец.

Как я готовлю

Воду с тимьяном довожу до кипения, опускаю курицу. После закипания солю, варю 1 минуту, выключаю огонь, накрываю крышкой, оставляю остывать в бульоне.

Голубой сыр разминаю вилкой, смешиваю со сметаной, перчу. Авокадо режу дольками, сбрызгиваю соком лайма, солю, перчу.

Остывшую курицу нарезаю ломтиками. Багеты разрезаю вдоль, не до конца, раскрываю. Смазываю сырным кремом, выкладываю авокадо и курицу. Закрываю. При необходимости заворачиваю в пленку.

