24 апреля 2026 в 17:33

Путин встретился с бойцами Краматорского направления

Путин пообщался с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский»

Президент РФ Владимир Путин с представителями добровольческой бригады ‭«Невский» и партии ЛДПР на выставке в ‭«Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского Президент РФ Владимир Путин с представителями добровольческой бригады ‭«Невский» и партии ЛДПР на выставке в ‭«Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообщался с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», которые выполняют боевые задачи на Краматорском направлении в зоне СВО. Беседа состоялась в ходе посещения главой государства выставки в столичном «Манеже», приуроченной к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

Там он отдельно встретился с представителями партии — бойцами разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского, среди которых были командир Алексей Верещагин, добровольцы Руслан Лобыкин и Александр Прохоров, а также военный корреспондент Белла Либерман.

Командир бригады сообщил, что подразделение сформировали в 2022 году, в начале спецоперации. Сейчас, по его словам, бойцы действуют на Краматорском направлении и продолжают продвигаться вперед. Кроме того, Путин позже отдельно коротко побеседовал с Верещагиным уже без камер.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что воинские части активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска и находятся на удалении 12 километров и 7 километров от восточных окраин. По его словам, ВСУ, пытаясь остановить наступление, в феврале и марте потеряли 3 тыс. бойцов и свыше 160 единиц техники.

Власть
ЛДПР
Владимир Путин
Владимир Жириновский
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

