24 апреля 2026 в 17:38

Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с преступностью

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры по пресечению правонарушений и борьбе с преступностью. В пятницу, 24 апреля, глава государства провел оперативное совещание с участием членов Совбеза РФ. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, борьбе с преступностью, — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в России необходимо наладить тесное взаимодействие между правоохранителями и гражданскими властными структурами при введении ограничений на работу интернета. Кроме того, глава государства поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов при введении ограничений мобильного интернета.

Глава государства до этого отметил, что противники России используют любые возможности, чтобы дестабилизировать обстановку в стране перед выборами. По его словам, процесс голосования пройдет в непростых условиях.

Владимир Путин
Валентина Матвиенко
