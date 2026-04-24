Дочь Жириновского Боцан-Харченко: отец понимал, что Запад не примет Россию

Владимир Жириновский всегда занимал принципиально патриотическую позицию по отношению к России и русскому народу, рассказала NEWS.ru дочь политика Анастасия Боцан-Харченко. По ее словам, основатель ЛДПР понимал суть экзистенциального противостояния между РФ и Западом, осознавая, что последний не примет русских.

Было бы очень хорошо, если бы при принятии судьбоносных решений, касающихся нашей страны и нашего народа, в стенах Госдумы помнили о принципе, который сформулировал сам Жириновский: «Запад не принял Русь языческую, не принял Русь православную, не принял Русь коммунистическую и не принял демократическую. И он никогда не примет никакую, потому что мы — русские», — объяснила она.

Собеседница напомнила, что Жириновский отчаянно защищал интересы РФ и ее народа — не только с трибуны Государственной думы, но и на международных площадках. Его прямолинейности и искренности, уверена Боцан-Харченко, обществу всегда будет не хватать.

Ранее пользователи Сети вспомнили необычное пророчество основателя ЛДПР об отношениях России и США. Жириновский утверждал, что страны могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, без учета мнения мирового сообщества.

Кристина Воронина
Елена Васильченко
