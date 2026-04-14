Торт за 5 минут в микроволновке — ну это вообще магия: нежный, тающий и без заморочек

Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее. В итоге получается мягкий, воздушный торт, который не требует пропитки и сразу готов к подаче.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

грецкие орехи — 200 г;

сахар — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

вареная сгущенка — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

банан — 1 шт.

Приготовление

Орехи при желании слегка подсушите на сковороде и измельчите. Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены, добавьте разрыхлитель и орехи, перемешайте — тесто готово. Вылейте его в форму и отправьте в микроволновку на 5 минут при мощности 800 Вт.

Пока выпекается корж, приготовьте крем: банан, сгущенку и сметану взбейте до однородности. Готовый корж разрежьте вдоль, смажьте кремом и соберите торт. Сверху можно украсить орехами или какао. Десерт получается нежным, мягким и буквально тает во рту.

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.