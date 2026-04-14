Торт за 5 минут в микроволновке — ну это вообще магия: нежный, тающий и без заморочек

Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее. В итоге получается мягкий, воздушный торт, который не требует пропитки и сразу готов к подаче.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • грецкие орехи — 200 г;
  • сахар — 80 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • вареная сгущенка — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • банан — 1 шт.

Приготовление

Орехи при желании слегка подсушите на сковороде и измельчите. Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены, добавьте разрыхлитель и орехи, перемешайте — тесто готово. Вылейте его в форму и отправьте в микроволновку на 5 минут при мощности 800 Вт.

Пока выпекается корж, приготовьте крем: банан, сгущенку и сметану взбейте до однородности. Готовый корж разрежьте вдоль, смажьте кремом и соберите торт. Сверху можно украсить орехами или какао. Десерт получается нежным, мягким и буквально тает во рту.

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Общество
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Общество
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Общество
В России обновили перечень стратегических лекарств
Общество
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
Общество
Марина Макарова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

