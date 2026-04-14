Рис как у шефа без заморочек — не липнет и не комкуется: хитрый способ, о котором молчат

Мечтаете о рассыпчатом рисе, где каждое зернышко отдельно? Оказывается, дело не в сорте, а в простой технике, которую многие игнорируют. Один нюанс — и гарнир получается как в ресторане, без липкости и каши.

Ингредиенты:

рис — 200 г;

вода — 400 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление

Главная ошибка — промывать рис горячей водой. Так крахмал активируется, и крупа слипается. Делайте иначе: пересыпьте рис в миску, залейте холодной водой, аккуратно перемешайте руками и слейте мутную жидкость. Повторите 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной — так уйдет лишний крахмал.

Для идеального результата можно замочить рис на 20–30 минут. Он равномерно впитает влагу и сварится быстрее, оставаясь плотным и упругим. Во время варки не мешайте — это разрушает структуру зерен.

Если рис все же слипся, просто промойте его холодной водой. Да, он немного остынет, но станет рассыпчатым и аккуратным.

