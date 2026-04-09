Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 15:15

Ой, это прямо отпуск в тарелке — салат «Марина» с рыбой и крабовыми палочками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется легкого, но сытного салата, который напоминает о морском отдыхе, «Марина» станет идеальным вариантом. Он нежный, свежий и красиво смотрится на столе, при этом готовится просто и без лишней возни. Сочетание красной малосольной рыбы, крабовых палочек и свежей зелени превращает обычный салат в настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты:

  • малосоленая красная рыба — 200 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 100 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • листья салата — 4 шт.;
  • зелень (укроп или зеленый лук) — 5–6 веточек;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Листья салата промойте и уложите на дно салатника. Картофель и яйца отварите, остудите, натрите картофель на крупной терке и слегка присолите, промажьте майонезом. Сверху выложите половину рыбы, сыр, крабовые палочки, белки и желтки яиц слоями, промазывая майонезом между слоями. Украсьте оставшейся рыбой и зеленью, дайте настояться в холодильнике и подавайте — салат нежный, сочный и невероятно вкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Бледанс рассказала о личной традиции на Пасху
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.