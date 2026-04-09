Ой, это прямо отпуск в тарелке — салат «Марина» с рыбой и крабовыми палочками

Если хочется легкого, но сытного салата, который напоминает о морском отдыхе, «Марина» станет идеальным вариантом. Он нежный, свежий и красиво смотрится на столе, при этом готовится просто и без лишней возни. Сочетание красной малосольной рыбы, крабовых палочек и свежей зелени превращает обычный салат в настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты:

малосоленая красная рыба — 200 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

крабовые палочки — 100 г;

твердый сыр — 50 г;

майонез — 3 ст. л.;

листья салата — 4 шт.;

зелень (укроп или зеленый лук) — 5–6 веточек;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Листья салата промойте и уложите на дно салатника. Картофель и яйца отварите, остудите, натрите картофель на крупной терке и слегка присолите, промажьте майонезом. Сверху выложите половину рыбы, сыр, крабовые палочки, белки и желтки яиц слоями, промазывая майонезом между слоями. Украсьте оставшейся рыбой и зеленью, дайте настояться в холодильнике и подавайте — салат нежный, сочный и невероятно вкусный.

