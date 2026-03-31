31 марта 2026 в 11:14

Торт без миксера и коржей: ленивый десерт «Дамские пальчики», который тает во рту

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением. Никаких бисквитов и долгого взбивания — все готовится просто, а результат получается нежным и эффектным.

Ингредиенты:

  • Вода — 100 мл;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сливочное масло — 80 г;
  • Соль — 1/3 ч. л.;
  • Сахар — 1/3 ч. л.;
  • Мука — 120 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сметана — 600 г;
  • Ванильный сахар — 8–10 г;
  • Сгущенное молоко — 250 г;
  • Сметана — 1 ст. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Какао — 0,5 ст. л.

Приготовление

В сотейнике нагрейте воду, молоко, масло, соль и сахар до первых пузырьков. Снимите с огня, быстро вмешайте муку и верните на плиту на пару минут. Остудите и по одному добавьте яйца — получится гладкое тесто.

Распределите его по противню и выпекайте при 190 °C около 30 минут. Остывший корж нарежьте небольшими кусочками. Для крема смешайте сметану, ваниль и сгущенку, затем соедините с кусочками теста.

Массу выложите в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник на ночь. Для глазури прогрейте сметану, сахар и какао, украсьте торт. Он получается мягким, пропитанным и буквально тает во рту.

Ранее сообщалось: если хочется нежного и эффектного десерта, Ангельский торт станет настоящей находкой. Его бисквит буквально тает во рту, а лимонный крем придает яркую свежесть и пикантность.

Выдержат любую жару и зацветут на бедной почве — эти 10 многолетников как тракторы. Посадили и забыли
Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху
Сладкий огонь: эти куриные ножки улетают со стола за 5 минут
Самое нежное куриное мясо в вашей жизни: рецепт, который украли шефы
Мягкие лепешки без яиц и молока с овощами и зеленью: можно в пост
Марина Макарова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
