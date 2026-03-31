Торт без миксера и коржей: ленивый десерт «Дамские пальчики», который тает во рту

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением. Никаких бисквитов и долгого взбивания — все готовится просто, а результат получается нежным и эффектным.

Ингредиенты:

Вода — 100 мл;

Молоко — 100 мл;

Сливочное масло — 80 г;

Соль — 1/3 ч. л.;

Сахар — 1/3 ч. л.;

Мука — 120 г;

Яйца — 3 шт.;

Сметана — 600 г;

Ванильный сахар — 8–10 г;

Сгущенное молоко — 250 г;

Сметана — 1 ст. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Какао — 0,5 ст. л.

Приготовление

В сотейнике нагрейте воду, молоко, масло, соль и сахар до первых пузырьков. Снимите с огня, быстро вмешайте муку и верните на плиту на пару минут. Остудите и по одному добавьте яйца — получится гладкое тесто.

Распределите его по противню и выпекайте при 190 °C около 30 минут. Остывший корж нарежьте небольшими кусочками. Для крема смешайте сметану, ваниль и сгущенку, затем соедините с кусочками теста.

Массу выложите в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник на ночь. Для глазури прогрейте сметану, сахар и какао, украсьте торт. Он получается мягким, пропитанным и буквально тает во рту.

