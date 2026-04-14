14 апреля 2026 в 14:09

В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции

Силы безопасности Пакистана задержали 16 подозреваемых в причастности к террористическим вылазкам, сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на управление по борьбе с терроризмом (УБТ) страны. Речь идет об экстремистах, связанных с запрещенной в Пакистане группировкой «Фитна аль-Хаваридж» (ранее известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан»).

Подозреваемые были задержаны в ходе операций в пяти городах провинции Пенджаб. По данным УБТ, они планировали атаки на полицейские блокпосты, но их замыслы сорвали благодаря своевременным действиям правоохранителей. У задержанных изъяли взрывчатку, детонаторы, запрещенную литературу и наличные деньги.

Ранее командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф заявил, что террористическая группировка ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вступила в фазу восстановления. По его словам, война США и Израиля с Ираном дестабилизирует регион, открывая перед террористами новые возможности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
ЕК отложила помощь Украине в €90 млрд вслед за поражением Орбана
Грабитель из букмекерской конторы оказался лудоманом с долгами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

