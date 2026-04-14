В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции

В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции

Силы безопасности Пакистана задержали 16 подозреваемых в причастности к террористическим вылазкам, сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на управление по борьбе с терроризмом (УБТ) страны. Речь идет об экстремистах, связанных с запрещенной в Пакистане группировкой «Фитна аль-Хаваридж» (ранее известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан»).

Подозреваемые были задержаны в ходе операций в пяти городах провинции Пенджаб. По данным УБТ, они планировали атаки на полицейские блокпосты, но их замыслы сорвали благодаря своевременным действиям правоохранителей. У задержанных изъяли взрывчатку, детонаторы, запрещенную литературу и наличные деньги.

Ранее командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф заявил, что террористическая группировка ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вступила в фазу восстановления. По его словам, война США и Израиля с Ираном дестабилизирует регион, открывая перед террористами новые возможности.