В Минздраве раскрыли, как будут выдавать CAR-T-клеточный препарат от рака

В Минздраве раскрыли, как будут выдавать CAR-T-клеточный препарат от рака Пациенты будут получать CAR-T-клеточный препарат для лечения рака бесплатно

Лечение отечественным CAR-T-клеточным препаратом для пациентов с онкогематологическими заболеваниями будет проводиться бесплатно в рамках государственных гарантий, заявила гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова. Финансирование каждого случая применения CAR-T-терапии государство берет на себя в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Сейчас, мы знаем, в программы госгарантий введен пункт, когда государство берет на себя обязательство финансировать каждый случай применения CAR-T-клеточного продукта. Для пациента это будет бесплатно, — сказала Паровичникова.

Ранее эксперт сообщала, что первый отечественный CAR-T-клеточный препарат для лечения рака крови может быть зарегистрирован в 2026 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выпуск нового лекарственного средства, предназначенного для борьбы с 13 разновидностями злокачественных опухолей, начался на производственных мощностях российской столицы. Он пояснил, что механизм действия медикамента основан на активации собственных защитных сил организма.